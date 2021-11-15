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GeriGündem SGK 25 müfettiş yardımcısı alacak... İşte müfettiş yardımcısı başvuru şartları
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Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 10:09 | 

SGK 25 müfettiş yardımcısı alacak... İşte müfettiş yardımcısı başvuru şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu 25 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ilan paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) boş bulunan 25 müfettiş yardımcısı kadrosu için yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre personel alınacak. Peki, SGK 25 müfettiş yardımcısı için başvuru nasıl yapılacak? İşte müfettiş yardımcısı başvuru şartları

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SGK bünyesinde istihdam edilecek müfettiş yardımcısı için başvurular; e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden 06.12.2021-17.12.2021 tarihler arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecek. Aday; T.C. Kimlik Numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak, “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

2Yazılı Giriş Sınavına Katılım:

Yazılı Giriş Sınavına Katılım:

Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle girilebilir. - Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Kurum Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur. - Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

3SGK MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

SGK MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak - Sınavın yapıldığı 2022 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden seksen (80) ve üzerinde puan almak,

- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 125 kişi içerisinde bulunmak (2020 ve 2021 KPSS sınavı bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.

Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması gerekir

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