Seyahat yasağı ne zaman biter? Tüm illerin şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
Pek çok ilde uygulanan ve son alınan karar ile 15 ile indirilen şehirler arası seyahat yasağı ne zaman biteceği ile gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan seyahat yasağı, geçtiğimiz günlerde sona ermiş ancak bilim kurulu tavsiyesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından 15 gün daha uzatılmıştı. Peki, son gelişmelere göre seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, şehirler arası seyahat yasağı hakkında vatandaşların merak ettiği bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çeşitli sebeplerle farklı bir kente gitmek isteyen milyonlarca vatandaş, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan seyahat yasağı, şu an sadece 15 ili ilgilendiriyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi.
3
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.
Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyük şehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
4
Abone Ol
Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatıldı.
5
Abone Ol
Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.