Seyahat yasağı ne zaman biter? Tüm illerin şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Çeşitli sebeplerle farklı bir kente gitmek isteyen milyonlarca vatandaş, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan seyahat yasağı, şu an sadece 15 ili ilgilendiriyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler