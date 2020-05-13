Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, araÃ§ giriÅŸ kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin istisnalarÄ± belirleyen ek genelgeyi valiliklere gÃ¶nderdi. Uygulamaya iliÅŸkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat Ä°zin Belgesi alabilecek kiÅŸiler ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

"- Tedavi olduÄŸu hastaneden taburcu olup ikametine dÃ¶nmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya Ã¶nceden alÄ±nmÄ±ÅŸ doktor randevusu, kontrolÃ¼ olanlar.

- Kendisi veya eÅŸinin, vefat eden birinci derece yakÄ±nÄ±nÄ±n ya da kardeÅŸinin cenazesine katÄ±lmak iÃ§in seyahat edecek olanlar.

- Ã–lÃ¼m nedeni Kovit-19 olanlar hariÃ§ 4 kiÅŸiyi geÃ§memek ÅŸartÄ±yla cenaze nakil iÅŸlemine refakat edecek olanlar.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleÅŸim yerlerine dÃ¶nmek isteyenler.

- Ã–zel veya kamudan gÃ¼nlÃ¼ sÃ¶zleÅŸmeye davet yazÄ±sÄ± olanlar.

- Ceza infaz kurumlarÄ±ndan salÄ±verilenler

- Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geldikten sonra yerleÅŸtirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina ve gÃ¶zetim sÃ¼resi dolanlar."

- Ä°zin belgesi Ã¶zel araÃ§larda, yolcu sayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ±