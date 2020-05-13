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Haber GiriÅŸ: 13 MayÄ±s 2020 - 17:17,

Seyahat izin belgesi nasÄ±l E-Devlet üzerinden nasÄ±l alÄ±nÄ±r?

Yol izin belgesi olarak da bilinen seyahat izin belgesi E-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nabiliyor. Seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ± bulunan ÅŸehirlerde uygulanacak olan E-Devlet seyahat izin belgesi, birkaÃ§ adÄ±mda tamamlanabiliyor. Peki, E-Devlet seyahat izin belgesi nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Ä°ÅŸte, kÄ±sÄ±tlama dahilinde bulunan illere gidebilmek iÃ§in gerekli olan seyahat izin belgesi hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

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Seyahat izin belgesi baÅŸvuru iÅŸlemleri E-Devlet Ã¼zerinden devam ediyor. E-Devlet Ã¼zerinden yapÄ±lamayan yol izni baÅŸvurularÄ±, kaymakamlÄ±k ve valiliklerin seyahat izin belgesi mÃ¼racaat noktalarÄ±ndan edinilebiliyor. AyrÄ±ca Alo 199 hattÄ± Ã¼zerinden de yol izni belgesi iÃ§in iÅŸlemler tamamlanabiliyor.Â  DeÄŸerlendirme sonucu baÅŸvuru yapan kiÅŸiye SMS ile bildiriliyor. BaÅŸvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan baÅŸvuru masalarÄ±ndan vatandaÅŸlÄ±k numaralarÄ± ile doÄŸrulama yapÄ±ldÄ±ktan sonra kabul ediliyor. Peki, e-Devlet seyahat izin belgesi nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Valilik ve kaymakamlÄ±ktan seyahat izin belgesi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, seyahat izin belgesi baÅŸvurusuyla ilgili detaylar.Â

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"Seyahat Ä°zin Belgesi" baÅŸvurularÄ± e-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nÄ±yor. Bu belge Alo 199 iletiÅŸim hattÄ± Ã¼zerinden de talep edilebiliyor.Seyahat Ä°zin Kuruluna iletilecek baÅŸvuru, kurul tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±nÄ±yor.
DeÄŸerlendirme sonucu baÅŸvurucuya SMS ile bildirilecek.
BaÅŸvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan baÅŸvuru masalarÄ±ndan vatandaÅŸlÄ±k numaralarÄ± ile doÄŸrulama yapÄ±ldÄ±ktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, araÃ§ giriÅŸ kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin istisnalarÄ± belirleyen ek genelgeyi valiliklere gÃ¶nderdi. Uygulamaya iliÅŸkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat Ä°zin Belgesi alabilecek kiÅŸiler ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:
"- Tedavi olduÄŸu hastaneden taburcu olup ikametine dÃ¶nmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya Ã¶nceden alÄ±nmÄ±ÅŸ doktor randevusu, kontrolÃ¼ olanlar.
- Kendisi veya eÅŸinin, vefat eden birinci derece yakÄ±nÄ±nÄ±n ya da kardeÅŸinin cenazesine katÄ±lmak iÃ§in seyahat edecek olanlar.
- Ã–lÃ¼m nedeni Kovit-19 olanlar hariÃ§ 4 kiÅŸiyi geÃ§memek ÅŸartÄ±yla cenaze nakil iÅŸlemine refakat edecek olanlar.
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleÅŸim yerlerine dÃ¶nmek isteyenler.
- Ã–zel veya kamudan gÃ¼nlÃ¼ sÃ¶zleÅŸmeye davet yazÄ±sÄ± olanlar.
- Ceza infaz kurumlarÄ±ndan salÄ±verilenler
- Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geldikten sonra yerleÅŸtirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina ve gÃ¶zetim sÃ¼resi dolanlar."
- Ä°zin belgesi Ã¶zel araÃ§larda, yolcu sayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ±

4HANGÄ° Ä°LLERE SEYAHAT YASAÄžI YOK
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HANGÄ° Ä°LLERE SEYAHAT YASAÄžI YOK?

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n valiliklere gÃ¶nderdiÄŸi genelgeye gÃ¶re;

Adana, Denizli, DiyarbakÄ±r, KahramanmaraÅŸ, Mardin, Ordu, ÅžanlÄ±urfa, TekirdaÄŸ ve Trabzon illerinde ÅŸehir seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± 11.05.2020 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 24.00â€™dan itibaren kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta yayÄ±mlanan genelgeye gÃ¶re AydÄ±n, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve MuÄŸla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kÄ±sÄ±tlamasÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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