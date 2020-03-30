Seyahat izin belgesi E-Devlet üzerinden nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilecek?
Alınan son kararlar neticesinde yalnıza seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk yapabilecek olan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden bu belgeleri PDF formatında edinebilecek. Bu belge aracılığıyla seyahat zorunluluğu olan vatandaşlar, şehirler arası yolculuk yapabilecek. E-Devlet üzerinden alınabilecek olan seyahat izin belgesi sayesinde fiziki olarak belge alma sırasına girmeye gerek kalmayacak. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, E-Devlet'in yeni hizmeti hakkında detaylı bilgiler
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Seyahat izin belgesi E-Devlet üzerinden giriş yapılmasının ardından çıktı olarak alınabilecek. PDF formatında indirilebilecek olan seyahat izin belgesi, aynı zamanda çıktı alınarak araç içerisinde taşınabilecek. Peki, salgın nedeniyle kısıtlanan şehirlerarası yolculukta Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, kimlerin seyahat izin belgesi alabileceği hakkında bazı bilgiler ve E-Devlet ekranı hakkında detaylar
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten de alınabileceğini duyurdu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısında" denildi.
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KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.
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Alınan kararların uygulamasının, takip ve denetiminin Antalya ve Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amirlikleri, emniyet müdürlükleri, havaalanı işletmesi ve havaalanında hizmet vermekte olan firmalarca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve kararlara uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi.