Seyahat izin belgesi alma ekranı: E-Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesi e Devlet ve telefon üzerinden alınıyor. Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından iller arası geçiş yapacak olan vatandaşlar, seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtına odaklandı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan iller için seyahat yasağı geçerli olacak. Bu illere gidecek olan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların da seyahat belgesi başvurusu yapması gerekecek. İşte, seyahat belgesi alma ekranı ve seyahat izin belgesi başvurusu hakkında ayrıntılar.
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Seyahat izin belgesi başvuru ekranı İçişleri Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam ediyor. 58 ilde, 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamayla ilgili yayımladığı genelgeye göre, bu illere geçiş yapacak olanlar, e devlet sayfasından ALO 199 üzerinden T. C kimlik numarası ile seyahat izin belgelerini alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.
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ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ
Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
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Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.