Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? İşte, genelgeden şehirlerarası seyahat yasağı detayları

Şehirlerarası seyahat yasağı, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla gündemde yer alan konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz bahar aylarında İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşları kapsayacak şekilde uygulanan şehirlerarası seyahat yasağı, yayımlanan son genelge kapsamında belirli durumlarda uygulanacak. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı kimleri kapsıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yayımlanan seyahat yasağı hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şehirlerarası seyahat yasağı, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelge içerisinde yer buldu. Buna göre yasaklanan süreç içerisinde şehirlerarası seyahat yasağı yapılması, cezai yaptırımlara neden olabilecek. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı kimleri kapsayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı en son koronavirüs tedbirleri genelgesi içerisinde yer alan bilgilere göre hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak;
3
Abone Ol
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığa ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.