Savaşın dağıttığı aileler, 10 yıl sonra kavuştu

Yunus Emre Enstitüsü, iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve yıllardır yakınlarıyla sadece telefonla iletişim kuran 7 aileyi, bayram öncesi Azez’de buluşturmak için çalışma başlattı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 7 ailenin fertleri, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Azez’e getirildi. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Azez’de bulunan Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nde kendilerini bekleyen yakınları ile bir araya geldi. Yıllar sonra birbirine kavuşan akrabalar, birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Duygulu anların yaşandığı buluşmada aileler, 10 yıl sonra ilk kez birbirlerine dokunduklarını ifade ederek kavuşmalarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.