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Hasan KIRMIZITAŞ- Ahmet KILIÇ/AZEZ (Suriye) (DHA)
Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 15:52 | 

Savaşın dağıttığı aileler, 10 yıl sonra kavuştu

Suriye iç savaşının başlamasıyla zorunlu olarak göç edip, Türkiye'ye yerleşen 7 aile, 10 yıl sonra akrabaları ile Azez’de buluştu. Kimi kardeşi, kimi torununa yıllar sonra sarılan ailelerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

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