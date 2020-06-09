Şarj kablolarıyla ilgili önemli uyarı

Şarj kablonuza hala bunu yapmadıysanız hata ediyorsunuz...
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Bir süre kullanıldıktan sonra kullanılamaz hale gelen şarj kabloları kullanıcıların canını fazlasıyla sıkıyor. Şarj kablonuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız çok basit bir şey yapmanız gerekiyor!
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Şarj kablonuzun ucunun çabucak kırılmasını istemiyorsanız tükenmez kalemde gördüğünüz yayları kabloya geçirin, bu büyük sorundan bedava kurtulun!
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Telefonunuzu tuvalet kağıdının rulosuyla birleştirdiğinizde stereo hoparlör elde edebilir, sesin gücünü daha da arttırabilirsiniz!
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Kolayla yapabileceklerinizin sınırı yok! Aynı zamanda arabaların farını da yine bir dokunuşta parlatabiliyor, ilk günkü gibi oluyor!
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Sakızı bir şeyden ayırmak istiyorsanız da saniyeler için de kola bunu başarabiliyor!
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Ütüye bir şey yapıştığında ve iz kaldığında yapacağınız şey çok basit!
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Tuzun üzerinde 5 dakika boyunca ütü sıcakken ütüyü dolaştırmak. Hepsi bu, sonunda izin zerresi kalmıyor!
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Bir şeyin pasını silmek istiyorsanız da kolalı suya batırmanız yeterli! Pas mas kalmıyor...
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Tuvalet kağıdının karton rulosu da makasla uygun kırpılmalar yapıldığında minik fidanlarınıza saksı olabiliyor!
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Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...
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Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.
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Pek çok kişi dikkat etmiyor; ancak iPhone'unun arkasında kameranın yanında bulunan deliğin ne işe yaradığını pek bilen yok. Peki bu minik delik ne işe yarıyor dersiniz?
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iPhone’daki o delik
İki kamera arasında görünen o minik delik siz arka kamerayı kullanırken devreye giren mikrofon bölgesi.
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Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?
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Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir.
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Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...
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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
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Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.
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Uçak camlarındaki delikler
Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.
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Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...
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Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.
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Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.
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Buzzfeed, gündelik hayatımızda kullandığımız ama detayları hiç fark etmediğimiz eşyaları derledi. İşte çoğunu bilmediğimiz, çoğunu ise yanlış kullandığımız o nesneler…
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Tükenmez kalem kapaklarındaki delik
Tükenmez kalem kapaklarında ne olduğunu anlamadığımız o delik, aslında boğulma riskini azaltmak için üretilmiş. Küçük bir çocuk bu kapağı yanlışlıkla yutarsa, o küçük delik nefes yolunun tamamen tıkanmasını önlüyor.
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Kot pantolondaki minik cepler
Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800’lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.
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Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler
Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı.
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Converse ayakkabılardaki delikler
Converse’in kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş.
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Tencere sapındaki delik
Bu deliğin iki işlevi var. Birincisi, tencerenizi asabilmek, ikincisi de kirli kaşığınızı ucu tencereye dökülecek şekilde koyabilmek.
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Makarna kaşığındaki delik
Bu delik makarnanızı iyi karıştırmanızı sağlıyor evet, ama esas işlevi bu değil. Esas amaç, 1 kişilik spagetti porsiyonunu ayarlamak.
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Tel tokanın dalgalı kısmı
Tel saç tokasının neden bir kısmının dalgalı, bir kısmının düz olduğunu düşünüyorsanız, söyleyelim. Dalgalı kısmı, saçınıza yerleştirmeniz gereken kısım. Böylece hem saçınızı daha kolay tutacak, hem de saçınıza daha az zarar verecek.
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İlaç tüplerinin kapağındaki çıkıntı
İlaç tüplerinin kapağındaki delik, ilacın koruyucu kağıdını kolayca delebilmeniz için düşünülmüştür.
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Klavyedeki F ve J harflerinin altındaki çıkıntılar
10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir. Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harflerde durduğunuzu otomatik olarak bulabilirsiniz.
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Plastik şişe kapağındaki şeffaf yuvarlak
Şeffaf yuvarlağın amacı kapağın düzgün kapanmasını sağlamak değil, suyun tadının korunması.
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Silginin mavi bölümü
Silgilerin mavi bölümü aslında tükenmez kalemi silebiliyor. Ancak bu ancak kalın ve güçlü kağıtlarda işe yarıyor. Çünkü daha aşındırıcı.
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Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor.
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Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz!
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Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için)
Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.
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Tersi ayna olan ütü masası
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Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz?