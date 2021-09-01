Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar: 1 Eylül Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
Şans Topu sonuçları bu akşamki çekilişin ardından ilan edildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında tamamlanan çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Şans Topu çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaralar ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkununun gözü şimdi Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. Peki, bu akşamki Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 1 Eylül Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları
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1 Eylül tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazandıran numaralar açıklandı. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar online sorgulama ekranından öğrenilecek. Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekranı üzerinden de sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.