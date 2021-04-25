Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 25 Nisan Şans Topu canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da erişime açıldı!
Şans Topu sonuçları millipiyangoonline ekranında açıklandı. Sisal Şans tarafından gerçekleşen haftanın son Şans Topu çekilişi noter huzurunda canlı yayında tamamlandı. Heyecan dolu çekilişte büyük ikramiye bu akşam sahibini aradı. Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden ikramiye sorgulamaları erişime açıldı. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. İşte, 25 Nisan Şans Topu sonuçları ve çekilişte kazandıran numaralar
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Şans Topu sonuçları son dakika açıklama ile belli oldu. 25 Nisan Şans Topu çekilişi saat 20:30’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar zengin olmak isteyenleri hayallerine yaklaştırdı. Şans Topu sonuçlarını aşağıdaki ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu çekiliş sonuçları çekilişin ardından belli oldu. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.