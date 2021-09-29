Şans Topu sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 29 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu ve şanslı numaralar millipiyangoonline'da yayınlandı!
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında tamamlanan 29 Eylül Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Şans Topu çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaralar ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 539.614,37 TL devretti. Büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkununun gözü şimdi Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. İşte, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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Şans Topu sonuç sorgulama ekranı yayınlandı. Heyecanla beklenen 29 Eylül Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazandıran numaralar açıklandı. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar online sorgulama ekranından öğrenilecek. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu.
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'da çekiliyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.