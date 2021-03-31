Şans Topu çekiliş sonuçları canlı yayında ilan edildi - 31 Mart Şans Topu millipiyangoonline sonuç sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Heyecanla beklenen çekilişin ardından şans oyunu oynayanlar Şans Topu sonuç sorgulama millipiyangoonline ekranına yönelik araştırmalarına hız verdi. Gözler şimdi noter huzurunda Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçlarında. İşte, 31 Mart Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı
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Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00’de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 9, 15, 30 ve joker 14 oldu. Çekilişin sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak sorgulayabilirsiniz.
Büyük ikramiyesi ile yapılan çekilişin ardından Şans Topu sonuçları ilan edildi.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.