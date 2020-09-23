Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu - 23 Eylül Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi bu akşam Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar millipiyangoonline.com'da ilan edildi. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli 751.727,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.
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Her hafta ikramiye kazanma umudu ile kupon dolduran binlerce şans oyunu müdavimi, Şans Topu'nun haftada bir kez noter huzurunda düzenlenen çekilişine odaklandı. Söz konusu çekiliş bu akşam tamamlandı ve sonuçları millipiyangoonline.com adresinden erişime açıldı. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ve büyük ikramiye kazanan talihlinin yanı sıra 5 bilen 6 kişi 7.659,50 TL, 4+1 bilen 125 kişi 367,65 TL, 4 bilen 1.312 kişi 43,75 TL, 3+1 bilen 3.274 kişi 21.05 TL, 2+1 bilen 29.275 kişi 8,60 TL, 3 bilen 39.044 kişi 7,05 TL, 1+1 bilen 88.632 kişi 4,50 TL ve son olarak 0+1 bilen 85.538 kişi 4.70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte, Şans Topu çekilişi hakkında bilgiler...
Şans Topu çekiliş sonuçları düzenlenen çekilişin ardından erişime açıldı. Şans Topu sonuçları millipiyangoonline.com adresinden öğreniliyor.
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ŞANS TOPU KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
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NE KADAR KAZANILABİLİR?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.