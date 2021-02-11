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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 11 Şubat 2021 - 14:40 | 

Samsung Galaxy Buds Pro incelemesi

Samsung'un Galaxy S21 serisi telefonlarıyla birlikte görücüye çıkardığı ve Türkiye'de de satışa sunulan Galaxy Buds Pro isimli kablosuz kulaklık, kulaklık sektörünü hareketlendireceğe benziyor. Peki bu kulaklık hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Fiyatını hak ediyor mu? Yakından inceliyoruz...

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Kablosuz kulaklık sektörü gün geçtikçe büyüyor ve telefon markalarının hemen hepsi, kablosuz kulaklık da üretmekten geri durmuyor. Bu alanda deneyimli bir isim olan Samsung ise son olarak Galaxy Buds Pro ile karşımıza çıktı.

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6,3 gram bir ağırlığa sahip olan kulaklık (elbette şarj kasası ile birlikte) hafif bir yapıda denebilir. Böylece yanınızda taşırken varlığından da pek haberdar olmuyorsunuz.

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Ancak cihazın en önemli özelliklerinden biri elbette aktif gürültü engelleme yapabiliyor olması. Diğer kulaklıklardan farklı olarak bu cihaz, farklı bir akıllı algoritma kullanarak gürültüyü engelleyebiliyor. Peki ama nasıl?

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Bu algoritma, siz konuşmaya başladığınız anda çalan müziğin sesini kısıyor. Böylece hem kendi sesinizi hem de karşınızdaki kişinin ne dediğini çok daha rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Diğer yandan kulaklığın içerisinde bulunan üç adet ses alıcı devre de telefon konuşmalarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor.

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360 derece ses tasarımına sahip olan Galaxy Buds Pro, içerisinde yer alan hareket sensörleri sayesinde hareket ettiğinizde bu durumu algılayabilirken kulaklığın verdiği ses de buna göre yön değiştirebiliyor.

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Ayrıca pek çok kulaklıkta olduğu gibi bir kere dokununca durdurma, iki kere dokununca bir sonraki parçaya geçme gibi özellikler bu üründe de yer alıyor.

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IPX7 sertifikasına sahip olan ve bu sayede su sıçramalarına karşı dayanıklı olan Galaxy Buds Pro, tam kullanımda yaklaşık 4,5 saatlik batarya ömrü sunuyor.

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Ancak şarj kutusu da oyuna girdiğinde bu süre 18 saate kadar çıkıyor. Cihazın fiyatı ise 1599 TL seviyelerinde bulunuyor. Şu sıra kablosuz kulak içi kulaklık arıyorsanız ve gürültü engelleme teknolojisi dahil saydığımız özelliklerden yararlanmak istiyorsanuz bu ürün, seçenekleriniz arasında olabilir.

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