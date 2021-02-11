Samsung Galaxy Buds Pro incelemesi

Bu algoritma, siz konuşmaya başladığınız anda çalan müziğin sesini kısıyor. Böylece hem kendi sesinizi hem de karşınızdaki kişinin ne dediğini çok daha rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Diğer yandan kulaklığın içerisinde bulunan üç adet ses alıcı devre de telefon konuşmalarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor.