Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

İspanya 200 bin 210, İtalya 181 bin 228, Fransa 155 bin 383, Almanya 147 bin 65, İngiltere 124 bin 473, Türkiye 90 bin 980, Çin 83 bin 505, İran 82 bin 758, Rusya 47 bin 121, Brezilya 40 bin 814,