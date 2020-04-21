Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Dünyayı sarsan Covid-19 salgınında dehşete düşüren detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556'ya ulaştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 170 bin 482 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 652 bin 479 kişi ise iyileşti.
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ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 787 bin 901 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 43 bin 364 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:
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İspanya 200 bin 210, İtalya 181 bin 228, Fransa 155 bin 383, Almanya 147 bin 65, İngiltere 124 bin 473, Türkiye 90 bin 980, Çin 83 bin 505, İran 82 bin 758, Rusya 47 bin 121, Brezilya 40 bin 814,
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Belçika 39 bin 983, Kanada 36 bin 831, Hollanda 33 bin 405, İsviçre 27 bin 944, Portekiz 20 bin 863, Hindistan 18 bin 658, Peru 16 bin 325, İrlanda 15 bin 652, Avusturya 14 bin 795, İsveç 14 bin 777,
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İsrail 13 bin 883, Japonya 11 bin 135, Güney Kore 10 bin 683 ve Şili 10 bin 507 ve Suudi Arabistan 10 bin 484 ve Ekvador 10 bin 128."
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:
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İtalya 24 bin 114, İspanya 20 bin 852, Fransa 20 bin 265, İngiltere 16 bin 509, Belçika 5 bin 828, İran 5 bin 209, Almanya 4 bin 862, Çin 4 bin 632,
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Hollanda 3 bin 751, Brezilya 2 bin 588, Türkiye 2 bin 140, Kanada 1690, İsveç 1580, İsviçre 1429, Portekiz 735, İrlanda 687, Hindistan 592, Ekvador 507, Avusturya 470, Peru 445,
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Rusya 405, Japonya 263, Güney Kore 237, İsrail 181 ve Şili 139 ve Suudi Arabistan 103."
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Doktorların ten renkleri değişti
Çin’in Vuhan kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve 2 ay tedavinin ardından hastalığı yenen Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ten renginin değiştiği görüldü.
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Şaşkına dönen Çinli uzmanların söz konusu doktorların ten renginin değişmesini ise virüsün karaciğerde hasar oluşturmasına bağlıyor.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan’da, koronavirüslü hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in büyük değişime uğradığına ilişkin haber geldi.
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Sözkonusu iki doktorun 18 Ocak’ta kornavirüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtilirken, Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi.
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Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.
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"karaciğerim tedavi sırasında hasar aldı"
Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı. Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” ifadelerini kullandı.
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Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi.
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Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu sebeple, ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi.
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"Bu sadece bir solunum yolu hastalığı değil"
Ürolog Dr. Li Shusheng da doktorların ten renginin zamanla normale dönmesinin beklendiğini ekledi.
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Öte yandan bilim insanları, koronavirüsü yenen hastaların hayati organlarında ciddi hasarların meydana gelebileceği ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (PTSD) ortaya çıkabileceğini ifade etti.
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Yale Üniversitesi’nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz ise “Covid-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değildir. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbrekleri, beyni, endokrin sistemini ve kan sistemini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.
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İşte tüm dünyada salgında yaşanan önemli gelişmelerden satır başları
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a talep etmesi durumunda salgınla mücadelede yardım edebileceğini söyledi.
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Ülkedeki bazı eyaletlerde ise salgınla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için ''Evde kal'' talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.
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New York'taki Cobble Hill Sağlık Merkezinin Kovid-19 bağlantılı 55 ölümle eyalette en fazla can kaybının yaşandığı yaşlı bakımevi olduğu bildirildi.
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İtalya'da ise can kaybı 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısının 181 bin 228'e ulaştığı İtalya'da, iyileşenlerin sayısı 48 bin 877 olarak açıklandı.
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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükselirken, vaka sayısı 200 bin 210'a ulaştı.
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Fransa'da ise vaka sayısı 155 bin 383'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 265, iyileşenlerin sayısı 37 bin 409 olarak duyuruldu.
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İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 509'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 124 bin 743'e çıktı.
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İngilizler, salgın konusunda uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin belirlenmesi durumunda Çin hakkında tazminat davası açılmasını istiyor.
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Kovid-19 hastalarında olumlu sonuç verdiği bilinen immün plazma tedavisinin İngiltere'de denenmesi için çalışma başlatıldı.
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Almanya'da 8 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
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Can kayıpları Belçika'da 5 bin 828'e, İran'da 5 bin 209'a, Almanya'da 4 bin 706'ya, Hollanda'da 3 bin 751'e, Brezilya'da 2 bin 507'ye, İsveç'te 1580'e, Kanada'da 1618'e, Rusya'da 405'e ve İsviçre'de 1429'a yükseldi.
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Avusturya'da normal hayata dönme sürecinde "fast food" yemek zincirlerine sahip uluslararası şirketlerin büyük bir kısmı hizmet vermeye başladı.
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Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı 87 oldu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını söyledi.
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Bazı ülkelerde tedbirler uzatılırken bazı ülkelerde hafifletildi
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Ürdün hükümeti, Kovid-19 vakasının görülmediği ülkenin güneyindeki kentlerde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesine karar verdi.
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Güney Afrika ülkelerinden Malavi'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, salgına karşı yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.
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Irak'ta sokağa çıkma yasağı dışındaki vakitlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerlerinin, fabrikaların ve atölyelerin açılmasına izin verildi. Ülkede ramazan ayında da devam edecek sokağa çıkma yasağı 19.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak.
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Bangladeş'te hafta sonu on binlerce kişinin Müslüman bir din adamının cenaze törenine katılmasının ardından 7 köye giriş çıkışların tamamen kapatıldığı bildirildi.
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Sri Lanka'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı.
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Hindistan'da da 24 Mart'tan bu yana uygulanan ülke çapındaki sokağa çıkma yasağı kısmi olarak hafifletildi.
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Tayland'da Kovid-19 nedeniyle sahillerin boşalmasıyla son 20 yılda ilk kez bu kadar çok sayıda deri sırtlı deniz kaplumbağası yuvası bulundu.
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Cezayir'de salgınla ilgili asılsız haber üreten ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.
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Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Ekvador'da 86 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları, ramazan ayında ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak.
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Kazakistan, salgınla mücadele kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan'a 3 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.