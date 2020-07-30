Salgın onu durduramadı... Teknesiyle okyanusu aştı!
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sınırlar dünyadaki birçok insanı bulunduğu yere hapsederek istedikleri yerlere gitmekten alıkoydu. Ancak Arjantinli Juan Manuel Ballestero'yu virüs dahi yıldıramadı. Aile hasretine dur diyemeyen adam teknesiyle okyanusu aşıp Portekiz'den Arjantin'e ulaştı...
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Çin'de başlayan ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını birçok insanı ailesinden ve sevdiklerinden ayrı bıraktı, bırakmaya da devam ediyor.
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Ancak Arjantinli Juan Manuel Ballestero tüm engelleri büyük bir cesaretle aşarak adını dünyaya duyurdu!
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Dünyanın dört bir yanında ülkeler, koronavirüs salgını sebebiyle sınırlarını kapatmaya başladığında, binlerce insan evinden uzakta başka ülkelerde mahsur kaldı.
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Arjantinli Juan Manuel Ballestero, Portekiz’de mahsur kalınca, evine ve ailesine dönmek için küçük bir tekneyle Atlas Okyanusu’nu geçti ve Arjantin’e ulaştı.
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47 yaşındaki Ballestero, salgın patlak verdiğinde daha önce satın aldığı 9 metrelik yelkenlisiyle Portekiz’in Porto Santo Adası’ndaydı.
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Ülke sınırları kapanıp uçuşlar iptal olunca, tereddüt etmeden Arjantin’e doğru yelkenlisiyle açılmaya karar verdi. Ballestero basına yaptığı açıklamada "Aynı gün Arjantin'e yelken açmaya karar verdim," dedi.
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Ballestero, babasının 90 annesinin ise 82 yaşında olduğunu ve bu yolculuğu yapmazsa belki de onları bir daha göremeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Bu düşünceyle, Atlas Okyanusu’nu yelkenlisiyle geçmenin onun son şansı olduğunu düşünerek 24 Mart’ta Portekiz’den yola çıktı.
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Afrika’nın Atlas Okyanusu’nda yakıtı olmadan sadece rüzgar gücüyle 82 günlük yolculuğunu tamamladı.
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Ballestero, en çok zorlandığı anlarını Güney Amerika kıyılarına yaklaştığında yaşadığını ifade etti. Rüzgarı kesilen denizci, 10 gün boyunca okyanusta kaldı. Rüzgarın tekrar esmesiyle yola koyulan Ballestero, nihayet Arjantin kıyılarına ulaştı.
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Yaşadığı bu zorlu yolculuğun her anını Instagram hesabından paylaşan Ballestero'ya 14 binden fazla takipçisi hep destek vermeye devam etti.
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Arjantin'e ulaştığında Covid-19 testi yaptıran Ballestero neyse ki yolculuğunda virüsten uzak kalmıştı.
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Yol boyunca sık sık babasının fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmeyen Ballestero kendisi de eski bir kaptan olan babasından ilham aldığını söylüyordu.
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Babasının kaptanlık yaptığı günlerden bir fotoğraf da paylaşan Ballestero babasıyla nasıl gurur duyduğunu tüm dünyayla paylaştı.
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Birbirlerine kavuşan Ballestero ailesi bu zorlu maceranın ve büyük cesaret öyküsünün sonunda mutluluk pozları verdi...