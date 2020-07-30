Salgın onu durduramadı... Teknesiyle okyanusu aştı!

Ballestero, babasının 90 annesinin ise 82 yaşında olduğunu ve bu yolculuğu yapmazsa belki de onları bir daha göremeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Bu düşünceyle, Atlas Okyanusu’nu yelkenlisiyle geçmenin onun son şansı olduğunu düşünerek 24 Mart’ta Portekiz’den yola çıktı.