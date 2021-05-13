Sağlıkçılar yataklarla meydana çıktı

“Ücretlerin iyileştirilmesi de bu noktada önemli ancak kötü çalışma koşullarına karşılık yüksek bir ücret alsanız dahi bu işi bu şartlar altında kaç sene yapabilirsiniz ki! Sorunumuz ve çözüm beklentimiz tam olarak bu yönde. Grev yapmak, hele ki böyle bir pandemi döneminde zaten etik olmaz. O nedenle biz bugün burada az sayıda kişiyle eyleme katılıyoruz. Pek çok arkadaşımız görevi başında çalışmaya devam ediyor.”