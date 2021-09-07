Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak... İşte başvuru tarihi ve detaylar

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.



Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda olanlardan kura son başvuru tarihi itibarıyla engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek.



Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.



İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların da başvuruları geçersiz sayılacak.



Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.



5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.