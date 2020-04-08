MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! İŞKUR kura çekilişi canlı olacak mı?
GeriGündem Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! İŞKUR kura çekilişi canlı olacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 09:52, /

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! İŞKUR kura çekilişi canlı olacak mı?

14 bin kişinin iş sahibi olacağı İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli kura çekiliş sonuçları bugün gerçekleşecek olan kura sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Türkiye çapında toplam 737 bin 489 kişinin başvuruda bulunduğu Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi alımı kura çekilişi, noter huzurunda tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, sürekli işçi alımı kura sonuçları canlı yayın bilgileri hakkında detayları öğrenmek isteyen işçi adayları için bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Temizlik görevlisi, klinik destek personeli ve güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kategoride İŞKUR aracılığıyla 14 bin sürekli işçi alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, kura çekiliş işlemlerini bugün başlatıyor. 14 bin asil ve 14 bin yedek olmak üzere toplam 28 bin kişinin adını belirleyecek olan Sağlık Bakanlığı, kura sonuçları için akşam saat 20.00’da bilgileri sisteme yükleyecek. 8 ve 9 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi kura çekiliş sonuçları iki ayrı günde öğrenilebilecek. Peki, İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçları canlı izlenebilecek mi? İşte, o bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI

Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR ortaklığıyla yapılacak olan 14 bin sürekli işçi kura çekilişi için şu an için herhangi bir canlı yayın bilgisi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı unvan değişikliği kura sonuçları bilgisini noter huzurunda canlı yayın ile paylaşmıştı. Bu kez çekilişin İŞKUR ortaklığı ile yapılıyor olması sebebiyle canlı yayın bilgisinin var olup olmadığı bilinmiyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşecek. Kura, yarın da geriye kalan iller için devam edecek. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek.

İŞKUR KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ

Bugün ve yarın hangi illerde kura çekilişi olduğunu öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE NE ZAMAN YAPILACAK

KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR kura çekilişi 08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

İŞKUR kura çekilişi 09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

3KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK

KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiğikadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslimetmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde görevebaşlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumdaolanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak görevebaşlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığıanlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle arananşartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

5

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve EsaslarHakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkiletmeyecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi