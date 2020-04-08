Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! İŞKUR kura çekilişi canlı olacak mı?

KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiğikadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslimetmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.