SAĞLIK BAKANLIĞI personel ve sürekli işçi alımı ilanı yayınlandı: İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu yayınlandı mı?

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7)numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.



2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve EsaslarHakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affauğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.



3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.4. 18 yaşını tamamlamış olmak.



5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonrakidoğumlular başvuru yapabilecektir).



6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihiitibariyle sahip olmak.



7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemiolmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak.



9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.



10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.