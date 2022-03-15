SAĞLIK BAKANLIĞI personel ve sürekli işçi alımı ilanı yayınlandı: İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ve sürekli işçi alımı ilanı, https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. İki farklı ilanda sözleşmeli personel alımı ve sürekli işçi alımlarında branş dağılımı ve başvuru şartlarına yer verildi. Yayınlanan ilana göre personel alımları için başvurular 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak.
Sağlık Bakanlığı'na 10 bin yeni personel daha katılacak. Bunlardan büyük çoğunluğunu 5175 kişi ile hemşire ve 800 kişi ile ebe oluşturuyor. Adaylar tercihlerini, 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzundabelirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak.İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasındaelektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru kılavuzu için geri sayım sürerken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den açıklama geldi. Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunun paylaşılacağını duyurdu ve tarih verdi. Resmi Twitter adresinden açıklama yapan Aygün, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.
Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7)numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve EsaslarHakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affauğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
5. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonrakidoğumlular başvuru yapabilecektir).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihiitibariyle sahip olmak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemiolmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak.
9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
Sağlık Bakanlığı’nın 5 bin 175’i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.İlanda, sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine dağılım ise şu şekilde sıralandı:
“Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.”
Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilanda Resmi Gazete’de yayımlandı.Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısını ise şu şekilde sıralandı:
“Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.”