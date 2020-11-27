Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu için geri sayım
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Bakan Koca açıklamasında, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını bildirdi. Konu ile ilgili son dakika açıklaması ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? İşte detaylar...
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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ‘Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihlerini 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.’ dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada, ‘Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.’ demişti. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgiler
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ‘Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihlerini 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.’ dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurmuştu.
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Bakan Koca, 'Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.' dedi. İşte açıklama ile ilgili detaylar:
Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.
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Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."