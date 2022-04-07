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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2022 (Canlı): İşçi alımı İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı

#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı Kura Sonucu#Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları, canlı yayın ile devam eden çekilişin akabinde erişime açılacak. İl bazında tek merkezden gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekilişi, dün pek çok ilde belli olmuştu. 7 Nisan Perşembe günü ise kalan illerin kura çekilişine devam ediliyor. Dün canlı olarak yayınlanan İŞKUR kura çekilişi sonrası bazı illerin sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı olarak nereden izlenir ve İŞKUR kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları detayları

1/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2022 (Canlı): İşçi alımı İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 7 Nisan Perşembe günü devam etmekte olan kura ile birlikte netlik kazanıyor. Canlı yayında ekran başından takip edilebilen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, dün tamamlanan çekilişte olduğu gibi internet üzerinden sonuç ekranı ile erişime açılacak. Önceki gün, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illerinde sonuçlar netleşmiş ve erişime açılmıştı. Bugün ise kalan iller erişime açılacak. Peki, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI

Sağlık Bakanlığı kura çekilişi bugün, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde gerçekleşecek.

09.30'da plaka kodlarına göre sırayla başlanan çekilişi, aşağıdaki canlı yayın linkinden izleyebilirsiniz.

CANLI ÇEKİLİŞ İZLEME EKRANI

3/4KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları bugün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı işçi adaylarının belirli aralıklarla siteyi ziyaret etmesi gerekecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2022 (Canlı): İşçi alımı İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı Kura Sonucu#Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı