Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI 2022: 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta? Tarih yaklaşıyor

#Sağlık Bakanlığı#İŞKUR#Kura

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sonrası kura çekimine gözler çevrildi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı kurası https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, kura tarihi ve başvuru sonucu hakkında detaylar.

1/4SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI 2022: 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta Tarih yaklaşıyor

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Başvurusu onaylananlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Ankara'da yapılacak olan 10 bin işçi alımı kurası 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/4SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI 2022: 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta Tarih yaklaşıyor

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

4/4SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI 2022: 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta Tarih yaklaşıyor

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#İŞKUR#Kura