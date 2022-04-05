SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI 2022: 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta? Tarih yaklaşıyor

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Başvurusu onaylananlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Ankara'da yapılacak olan 10 bin işçi alımı kurası 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.
Kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.