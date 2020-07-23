Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları canlı yayını! İller arası tayin sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası canlı yayını ile ilgili araştırmalar hızlandı. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları 29 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri aralığında alındı. İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı 14 Temmuz'da yapıldı. Bakanlık tarafından kura çekilişinin 23 Temmuz’da saat 12:00’da başlayacağı açıklanmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İller arası atama sonuçları canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Başvuruları haziran ve temmuz aylarında alınan il dışı atama kurası bugün yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.’ denildi. İşte kura canlı yayın sayfası..
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURASI NEREDEN İZLENİR? Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin 23 Temmuz’da saat 12:00’da başlayacağı, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, ‘Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.’ denildi.
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir