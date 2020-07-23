Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları canlı yayını! İller arası tayin sonuçları açıklandı mı?

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK? Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir