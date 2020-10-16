Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı 4 Ekim tarihinde yapıldı. COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle sınava katılamayanlar bu durumlarını yazılı olarak en geç 23 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine bildirmeliler. Sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte bakanlık tarafından yapılan açıklama:



Bakanlığımız personeli için 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanlar bu durumlarını yazılı olarak en geç 23 Ekim 2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildireceklerdir.



Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak olup, COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle söz konusu sınava giremeyenlerin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra telafi sınavına alınıp alınmayacağına karar verilecek ve nihai liste Genel Müdürlüğümüzün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.