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Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 00:12 | 

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama 2020 - KPSS-2020/11 yerleştirme tercih sonuçları belli oldu

Sağlık Bakanlığı atama ve tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 tercih sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin sonuç ekranından öğrenecekler. ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır." ifadelerini kullandı. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları sayfasında. İşte, KPSS-2020/11 yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.

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KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları için beklenen açıklama son dakika olarak yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nda açık kadroları yerleşecek olan adayların KPSS tercih işlemleri tamamlandı. Adaylar Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişecekler. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sağlık Bakanlığına postayla herhangi bir belgegönderilmeyecektir. İşte, ayrıntılar.

2KPSS-2020/11 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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KPSS-2020/11 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız

3ÖSYM BAŞKANI DUYURDU
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ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

4EVRAKLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK
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EVRAKLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylarave kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sağlık Bakanlığına postayla herhangi bir belgegönderilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecektir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan Sağlık Bakanlığına başvuracaklar, atanmak için hangievrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini ilgili Bakanlıktan öğreneceklerdir.

5KADROLARA ATAMA
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KADROLARA ATAMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülenniteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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