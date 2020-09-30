Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama 2020 - KPSS-2020/11 yerleştirme tercih sonuçları belli oldu

EVRAKLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylarave kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sağlık Bakanlığına postayla herhangi bir belgegönderilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecektir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan Sağlık Bakanlığına başvuracaklar, atanmak için hangievrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini ilgili Bakanlıktan öğreneceklerdir.