Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2021 açıklandı! 30 Eylül Sağlık Bakanlığı PBS atama sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ * 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması



* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı



* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması



* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı



* 30 EYLÜL 2021 Perşembe: Kura çekimi yapılacak.



* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)