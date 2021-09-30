Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2021 açıklandı! 30 Eylül Sağlık Bakanlığı PBS atama sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi!
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için beklenen açıklama geldi. 2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün canlı yayında gerçekleşti. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirmeleri için kura çekilişi Youtube üzerinden takip edildi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları yayınlanan duyuruya göre Münhal Kadrolar, Yerleşenler Listesi ve Noter Onaylı Sonuçlar olmak üzere 3 ayrı listede açıklandı. Sağlık Bakanlığı PBS atama sonucu ekranı ile yerleşenlerin isim listesi sorgulanabilecek. İşte, 2021 Sağlık Bakanlığı atama sonucu sorgulama ekranı ve 2021 isim listesi.
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Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı adayların gündemine geldi. Personel Bilgi Sistemi (PBS) e-Devlet üzerinden gerçekleşen başvuruların değerlendirme sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ön başvurusu kabul edilenler 30 Eylül Perşembe günü yapılan Sağlık Bakanlığı atama kurasına katılmaya hak kazandı. Bugün yapılan Sağlık Bakanlığı atama kuraları sonrası yerleşenlerin isim listesi yayınlandı. Kura sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden indirilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile yerleşenlerin isim listesi yayınlandı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları listesine aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.
Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ
* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması
* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması
* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 30 EYLÜL 2021 Perşembe: Kura çekimi yapılacak.
* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)