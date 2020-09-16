Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Bilim Kurulu toplantısında çıkacak kararlarda!

Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı, son günlerde artan vaka sayısı ile beraber vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Corona virüsün ilk çıktığı dönem olan mart ayından bu yana gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında virüsün yayılmasını engellemeye yönelik düzenlemeler masaya yatırılıyor. Diğer yandan aşı çalışmaları ve koronavirüs ilacıyla ilgili son durum da toplantıda değerlendiriliyor. Bugün yapılan toplantı sonrası Fahrettin Koca'nın saat birazdan yapacağı basın açıklaması bekleniyor. İşte, detaylar.