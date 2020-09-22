Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları bekleniyor!
Bilim Kurulu toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile haftalık yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları Bakan Koca basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıyor. Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son günlerde artan vaka sayısının gündemde yer almasıyla beraber gözler Bakan Koca'nın yapacağı son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte, Bilim Kurulu toplantısının tarihiyle ilgili bilgiler.
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Pandemi sürecinde önemli kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı, yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu üyelerinin yeni tedbirlerle ilgili kararları masaya yatırdığı toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta önemli konuları açıklayan Bakan Koca, yüz yüze eğitimde 2+5 sistemini, yerli aşı ve illere göre koronavirüs vaka sayılarını değerlendirdi. En son 16 Eylül'de gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının bu hafta çarşamba günü yapılması bekleniyor. İşte, detaylar.
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KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta 16 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. Bilim Kurulu toplantısı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmazken, 23 Eylül Çarşamba günü yapılması ön görülüyor.
Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktarmaya devam edeceğiz.
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BAKAN KOCA EN SON NELER AÇIKLADI?
Geçen hafta Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları duyuran Sağlık Bakanı Fahretttin Koca önemli konuları değerlendirdi.
Salgında 6 ayın geride bırakıldığını ifade eden Koca, Türkiye'de virüse 10 Mart'ta rastlanıldığını, 17 Mart'ta koronavirüs sebebiyle ilk kaybın verildiğini, o gün itibarıyla pozitif çıkan test sayısının 98 olduğunu söyledi.
Üretilen bazı aşıların faz-3 denemelerinin kaç kişi üzerinde yapılacağı ve hangi ülkelerin aşılarının deneneceğine yönelik soru üzerine Koca, aşı konusunda dünyada yaygın bir ilerleme olduğuna dikkati çekti.
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Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının artmasına bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir önerisinin olup olmadığı ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, dünyada sokağa çıkma yasağına benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Kurulunun ilgili komisyonunun okulların nasıl açılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma yaptığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bu dönemde 2 5 gün şeklinde, yani ortalama 5.6 günde kendisini gösterdiği için belirti verebilir düşüncesiyle hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili 2 5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde İl Hıfzıssıhha Kurulları biliyorsunuz başlatmama noktasında karar alabilir. Şu an öyle bir durum yok. Bütün Türkiye'de hazırlık ve 1'inci sınıflar. 3 hafta sonrası için de salgının seyri, bölgesel durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçiş olup olmayacağı veya nasıl olacağı tekrar değerlendirilmiş olacak."