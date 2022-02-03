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Sabah ve öğlen niyet edilen oruç kabul olur mu? Diyanet bilgisi!

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Kandillerde ve dini günlerde oruç tutmak isteyen vatandaşlar için bazı sorular gündemdeki yerini koruyor. Bu sorulardan biri de normalde imsak vakti niyetlenilen oruçların çeşitli nedenlerle sabah ve öğlene kalması. Peki, sabah ve öğlen niyetlenilen oruçlar kabul olur mu, ne zaman niyet edilir? Diyanet bilgisine göre işte soruların yanıtları...

1/4Sabah ve öğlen niyet edilen oruç kabul olur mu Diyanet bilgisi

Oruç tutmak isteyen ancak sahura kalkamamış olan vatandaşlar sabah ve öğlen niyet edilen oruç kabul olur mu merak ediyorlar. Çeşitli nedenlerden dolayı imsak vaktini geçirenler oruç tutabilir mi, oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? İşte Diyanet bilgisi...

2/4ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85).

3/4ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR

ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332)

4/4ORUCA NASIL NİYET EDİLİR

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Oruca niyetlenirken, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

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