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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 20:53 | 

Rusya şokta! Partide katliam, çok sayıda ölü var

Rusya Yekaterinburg kentinde yaşanan korkunç olayın şokunu yaşıyor. Bir bilgisayar bağımlısı, parti verdiği evde üç kişiyi vahşice öldürürken, 16 yaşındaki genç bir kız katliamdan cesetlerin arasında ölü taklidi yaparak kurtuldu.

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Rusya parti katliamının şokunu yaşarken, kan donduran olaya ilişkin ayrıntılar dünya medyasına yansımaya devam ediyor... (Soldan sağa Mariya Kosintseva, Viktorya Paustovskaya ve Polina Bardina)

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Bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu tespit edilen Dimitri Zaharov adlı 34 yaşındaki zanlı, parti verdiği evde 18 yaşındaki Polina Bardina, 32 yaşındaki Anton Anisimov ve 36 yaşındaki Oleg Bregnev'i silahla öldürdü. (Fotoğraf, Polina Bardina'ya ait)

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17 yaşındaki Vioktorya Paustovskaya ise karnından yaralansa da sürünerek mutfaktan banyoya geçmeyi başardı. 16 yaşındaki Mariya Kosintseva ise kan gölüne dönen evden cesetlerin arasında ölü taklidi yaparak kurtuldu.

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İki genç kız polis gelene kadar sığındıkları yerden sosyal medya mesajlarıyla yardım istedi. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; Kosintseva, "Ölü numarası yaptık ve cesetlerin altından çıkmaya korktum" dedi. (Fotoğraftaki katil zanlısı Dimitri Zaharov)

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Üç genç kızın yaşıtlarıyla takılmaktan sıkıldıkları için sosyal medya üzerinden tanıştıkları üç erkekle buluştukları, olay öncesinde ise cinsel tacize uğramadıkları öğrenildi.

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Polis Sözcüsü Valery Gorelykh, Raduga Park bölgesinde alışveriş merkezinde takıldıkları belirterek "Erkeklerle internette tanışmışlar. Kızları arabayla alıp Dmitry'nin dairesine gitmişler" dedi. (Fotoğraf Anton Anisimov'a ait)

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Polis açıklamasına göre; eşinden ayrılan ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen güvenlik görevlisi Zaharov, bir noktada Saiga tüfeğini alıp "Haydi oynayalım" dedikten sonra ateş açmaya başladı. (Paulina Bardina)

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Mariya Kosintseva, "Bana ateş etti, fakat Anton düştü ve beni korudu. Sonrasında mutfağa gitti (zanlı), iki silah sesi duydum. Viktoria ve Oleg'i vurdu" dedi. (Katin zanlısı Dimitri Zaharov)

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Mariya, Bardina ve Anisimov'un cesetlerinin altında dört saat saklandığını ve Anisimov'un cep telefonuyla sosyal medyaya girip mesaj attığını ifade etti. (Fotoğraf Viktorya Paustovskaya'nın)

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(Fotoğraf Mariya Kosintseva)

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(Fotoğraf Oleg Bregnev)

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