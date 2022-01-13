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Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 16:58 | 

Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2022 resmi tatil günleri

2022 yılının başlamasının ardından, pek çok vatandaşın tatiller hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Bu yıl milli ve dini bayramlar dolayısı ile kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşlar, sorularına internet sorgulamaları ile yanıt arıyor. Peki, bu yıl resmi tatiller ne zaman?

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Bu yıl, dini bayramların yanı sıra milli bayram ve kutlama günlerinde de tatiller yapılacak. Bu günlerin ne zamana denk geldiğini merak eden pek çok vatandaş da bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 resmi tatil günleri...
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YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili cumartesi gününe denk gelecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pazar günü kutlanacak.

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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk gelecek.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram salı günü kutlanacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram cumartesi günü kutlanacak.

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