Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2022 resmi tatil günleri
2022 yılının başlamasının ardından, pek çok vatandaşın tatiller hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Bu yıl milli ve dini bayramlar dolayısı ile kaç gün tatil yapılacağını merak eden vatandaşlar, sorularına internet sorgulamaları ile yanıt arıyor. Peki, bu yıl resmi tatiller ne zaman?
Bu yıl, dini bayramların yanı sıra milli bayram ve kutlama günlerinde de tatiller yapılacak. Bu günlerin ne zamana denk geldiğini merak eden pek çok vatandaş da bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 resmi tatil günleri...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı perşembe gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk gelecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk gelecek.