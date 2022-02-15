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Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü? İşte Recep ayının 15. gecesi fazileti ve yapılacak ibadetler

#Recep Ayı#Eyyâm-I Biyd#Aydınlık Günler

Recep ayının 15. gecesi ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçici olan üç aylar, Recep ayı ile başladı. Feyizli ve bereketli bir manevîyat mevsimi mübarek "üç aylar"ın ilki olan Receb ayının 15. gecesi fazileti ile ibadetler idrak edilecek. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü? İşte, İşte Recep ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler ve fazileti hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü İşte Recep ayının 15. gecesi fazileti ve yapılacak ibadetler

Recep ayının 15. gecesi yapılacak ibadetler, Yüce Allah'ın affına mahzar olarak ibadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. gecelerinde Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye ettiği dini kaynaklarda yer alıyor. Recep ayının 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk gelecek.

2/4RECEP AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN

RECEP AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN?

Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ismi verilmiştir. Recep ayının 13. günü 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

3/4RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı “tamamıyla” oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın “çoğu” olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların “Eyyâm-ı biyz” denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı.

4/4RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR

RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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#Recep Ayı#Eyyâm-I Biyd#Aydınlık Günler