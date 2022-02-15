Recep ayının 15. günü ne zaman, bugün mü? İşte Recep ayının 15. gecesi fazileti ve yapılacak ibadetler

RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.



Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).



Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı “tamamıyla” oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın “çoğu” olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların “Eyyâm-ı biyz” denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı.