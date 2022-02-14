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Recep ayının 13, 14, ve 15. günü ne zaman, neden önemli?

#Recep Ayı#Recep Ayı Neden Önemli#Eyyâm-I Biyd

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Peki, bu yıl Recep ayının 13, 14, ve 15. günü ne zaman, neden önemli?

1/3Recep ayının 13, 14, ve 15. günü ne zaman, neden önemli

Recep Ayı 2022 senesinde 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri ayrı bir önem arz ediyor.

2/3Recep ayının 13, 14, ve 15. günü ne zaman, neden önemli

Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ismi verilmiştir. Recep ayının 13. günü 14 Şubat Pazartesi, 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

3/3Recep ayının 13, 14, ve 15. günü ne zaman, neden önemli

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

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#Recep Ayı#Recep Ayı Neden Önemli#Eyyâm-I Biyd