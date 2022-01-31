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Recep ayı 2022 ne zaman başlıyor? Üç ayların ilki recep ayı orucu - ibadetleri hakkında bilgiler

#Recep Ayı#Recep Ayı İbadetleri#Recep Ayı Orucu

Recep ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl üç ayları büyük bir coşku ile karşılıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim içerisinde yer alan tarihlerde dini gün ve aylar idrak ediliyor. 2022 Diyanet takvimine göre recep ayı şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Recep ayı 2022 ne zaman başlıyor? Recep ayı ibadetleri nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları

1/4Recep ayı 2022 ne zaman başlıyor Üç ayların ilki recep ayı orucu - ibadetleri hakkında bilgiler

Recep ayı 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Bu ay içerisinde kandiller de yer alıyor. Müslümanlar yılın ilk kandili olan Regaip Kandili’ni şubat ayında idrak edecekler. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı recep ayı orucu hakkında açıklama yaptı.

2/4RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili’de bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.

3/4ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

4/4RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR

RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

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