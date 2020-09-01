Realme C11 Türkiye'de: 40 gün bekleme süresi sunuyor

Realme'nin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni akıllı telefonu Realme C11, Türkiye'de satışa sunuluyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise batarya tarafında.MediaTek'in Helio G35 işlemcisinden gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB depolama hafızası bulunuyor. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen telefonun öne çıkan özelliği ise 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor olması.6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran kullanıyor. 5 MP ön kamerası bulunan telefonun arka yüzünde ise çift kamera konumlandırılmış.Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilirken, bu ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.Cam arka yüze sahip olan ve kare şekilli ikili kamera tasarımıyla öne çıkan telefon, Hindistan'da 99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.Realme C11'in Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 (HD+) çözünürlük sunan 20: 9 formatlı LCD ekran Boyut ve ağırlık: 164,4 x 75,9 x 9,1 mm ~ 196 gİşlemci: Helio G35 (4×2.3 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53)RAM: 2 GBDepolama kapasitesi: 32 GB + 256 GB'a kadar microSD kart desteğiArka kamera: 13MP (f/2.2) ana + 2MP (f/2.4) derinlik kameraÖn kamera: 5MP (f/2.4)Batarya: 5000 mAhİşletim sistemi: Android 10 ~ realme UIBağlantı seçenekleri: microUSB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift SIM, 4G LTERenk seçenekleri: Nane yeşili ve baharat grisi