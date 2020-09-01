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GeriTeknoloji Realme C11 Türkiye'de: 40 gün bekleme süresi sunuyor
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 08:24 | 

Realme C11 Türkiye'de: 40 gün bekleme süresi sunuyor

Telefonların en büyük sıkıntılarından biri, batarya problemi. Ancak ilerleyen günlerde Türkiye'de satışa sunulacak olan Realme C11, 40 gün bekleme süresi sunduğu iddiasında.

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Realme'nin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni akıllı telefonu Realme C11, Türkiye'de satışa sunuluyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise batarya tarafında.

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MediaTek'in Helio G35 işlemcisinden gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB depolama hafızası bulunuyor.

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5000 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen telefonun öne çıkan özelliği ise 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor olması.

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6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran kullanıyor. 5 MP ön kamerası bulunan telefonun arka yüzünde ise çift kamera konumlandırılmış.

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Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilirken, bu ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

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Cam arka yüze sahip olan ve kare şekilli ikili kamera tasarımıyla öne çıkan telefon, Hindistan'da 99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

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Realme C11'in Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 (HD+) çözünürlük sunan 20: 9 formatlı LCD ekran
Boyut ve ağırlık: 164,4 x 75,9 x 9,1 mm ~ 196 g
İşlemci: Helio G35 (4×2.3 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53)
RAM: 2 GB
Depolama kapasitesi: 32 GB + 256 GB'a kadar microSD kart desteği
Arka kamera: 13MP (f/2.2) ana + 2MP (f/2.4) derinlik kamera
Ön kamera: 5MP (f/2.4)
Batarya: 5000 mAh
İşletim sistemi: Android 10 ~ realme UI
Bağlantı seçenekleri: microUSB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift SIM, 4G LTE
Renk seçenekleri: Nane yeşili ve baharat grisi

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