PUBG kapatılacak: Oyuncuları şoke eden gelişme

PUBG'den flaş açıklama PUBG Corporation, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından PUBG MOBILE ve PUBG MOBILE Lite dahil olmak üzere toplam 118 uygulamayı engelleyen son karar ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada PUBG Corporation, bir çözüm için hükümetle beraber çalışmayı umarak ülke içindeki tüm yayın sorumluluklarını üstlenmeye karar verdiğini duyurdu.