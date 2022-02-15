POMEM sınav yerleri açıklandı! 28. dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve parkur giriş yerleri sorgulama

POMEM ön sağlık kontrolü ve parkur sınav yerleri açıklandı. 28. Dönem POMEM ön başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden alındı. Adaylar heyecanla sınav giriş yerlerini bekliyorlardı. İşte 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.