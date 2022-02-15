POMEM sınav yerleri açıklandı! 28. dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve parkur giriş yerleri sorgulama

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.