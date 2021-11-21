POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 28. dönem POMEM başvuru tarihleri için gözler EGM'de!
POMEM başvuru tarihleri adaylar tarafından bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem POMEM alımı için mülakat sonuçların açıklanmasının ardından gözler 28. dönem polislik başvurularına çevrildi. Polis alımı başvuru kılavuzunun yayınlanması ile 28. dönem POMEM başvuru şartları ve sınav tarihleri belli olacak. Adaylar, yazılı ve sözlü sınavlara katılım sağlayacaklar. Peki, POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 28. dönem POMEM başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
28. dönem POMEM başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz bilgisi ile ön başvuru işlemleri pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Geçen yıl 27. dönem POMEM başvuruları 21 Aralık tarihine kadar tamamlanmıştı. Ancak 28. dönem polis alımı başvuruları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
Henüz POMEM başvuru şartları açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde açıklanan şartlar şu şekilde:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.