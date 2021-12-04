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Haber Giriş: 04 Aralık 2021 - 03:28 | 

POMEM başvuru tarihleri için gözler EGM duyurusunda... 28. Dönem POMEM polislik başvuruları ne zaman başlar?

POMEM başvuru tarihleri için gözler EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir sonraki alımları bekleyen adaylar kılavuz ile açıklanacak başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz sene 27. Dönem POMEM ön başvuruları 21 Aralık tarihine kadar tamamlanırken, yeni alımlar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 28. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri yayınlanacak duyuru ile belli olacak. Peki, POMEM başvuruları ne zaman? İşte, polis alımları ile ilgili son durum bilgileri.

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Polis alımlarının ne zaman başlayacağı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınlayacağı duyuru ile 28. Dönem POMEM alımları ilan edilecek. Ancak henüz başvurular hakkında bir açıklama gelmedi. Yayınlanan kılavuz bilgisi ile adaylar alım sürecinde sözlü, yazılı mülakat sınavı ve fiziki parkur sınavlarından başarılı oldukları takdirde müracaat işlemlerini tamamlayacaklar. POMEM başvurularının önümüzdeki haftalarda yayınlanması ön görülüyor.
228. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

28. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 27. dönem POMEM başvuruları aralık ayında başlamıştı. Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapmışlardı.
3POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde açıklanan şartlar şu şekildeydi; a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,br>
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
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ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
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