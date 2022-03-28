Polis Akademisi komiser yardımcısı alımı ne zaman? Polis Akademisi 1000 komiser yardımcısı alacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. İşte, Polis Akademisi 1000 komiser yardımcısı alımı hakkında detaylar...
2022 komiser alımı şartları henüz açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekildeydi:
En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,
Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
Söz konusu alımlar için başvuru tarihi henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.