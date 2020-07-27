Podcast nedir? Podcast kayıtları hakkında bilgiler
ABD ve İngiltere'de yaklaşık 18 yıllık bir tarihi bulunan podcast, Türkiye'de ise yeni trendleşmeye başladı. Podcast dinleyicilerinin sayısının artmasıyla birlikte platform üzerinden yayın yapmaya başlayanların sayısı da artış gösterdi. Podcast sistemi sayesinde amatör radyo/televizyon programlarına abone olunarak herhangi bir zamanda, herhangi bir cihazla izlenebilir. Peki, podcast nedir? İşte podcast kayıtları hakkında bilgiler...
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İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, internet üzerinden yapılan radyo yayınları fazlasıyla popüler hale geldi. Podcast yayınlarının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar radyo programlarını parça parça bir biçimde istedikleri zaman istedikleri yerde internet erişimi olmaksızın dinleyebilir hale geldiler.
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Podcast nedir?
Podcast, İnternet üzerinden otomatik olarak indirilebilen ve dijital formatta yer alan, müzik veya konuşmadan oluşan bir program. Podcast sözcüğü 2000'li yıllarda "iPod" sözcüğündeki pod (küçük kapsül) ve "broadcast" (yayın) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Podcastlar ilk defa iPod için geliştirilmiştir. Podcast sisteminin internetten bir programın ses ya da video kaydını indirmekten farkı 'feed' kullanılması ve böylece her yeni bölümü özel yazılımların izleyerek otomatik olarak yükleniyor olmasıdır. Podcastların eğlence amaçlı kullanımı dışında eğitim amaçlı ve iş amaçlı kullanımı da yaygınlaşmaktadır.
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Podcast üzerinden kayıt nasıl yapılır?
Callnote adlı programın temel versiyonu kolay ve ücretsiz. Skype, Zoom üzerinden gerçekleşen görüşmeleri kaydedebiliyor. Ücretsiz olarak Soundcloud’a yüklenebilen Podcast, yayınları Spotify, iTunes gibi uygulamalara bağlanabiliyor. Dünyada en popüler uygulamaları Spotify, ApplePodcast, Google Podcast.
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Spotify, video podcast için düğmeye bastı
Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, video podcast özelliğini kullanıcılara sundu. Kullanıcılar artık podcast yayınlarını video eşliğinde izleyebilecek. Bazı yayıncılarla anlaşma yoluna giden Spotify, sınırlı sayıda yayıncı ile bu özelliği aktif hale getirmiş durumda. Ancak zaman içinde bu sınırlamaların kalkması bekleniyor.