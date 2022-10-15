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PMYO sınav sonucu açıklandı... Yedek adaylar için önemli açıklama.. İşte 2022 PA sınav sonucu sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#PMYO#Polis Akademisi#Sınav Sonucu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 10:59

Merakla beklenen PMYO sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre; '2022 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.' denildi

1/5PMYO sınav sonucu açıklandı... Yedek adaylar için önemli açıklama.. İşte 2022 PA sınav sonucu sorgulama ekranı

PMYO mülakat sonuçları yüzlerce adayın dikkatleri eşliğinde Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden açıklanacak. 9 Ağustos tarihinde 2022 Yılı PMYO fiziki parkur ve mülakat sınavları duyurusunun yapılmasının ardından adaylar söz konusu aşamalara katılım sağladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımına yönelik değerlendirme sonuçları pa.edu.tr sorgulama ekranından ilan edilecek. Peki, PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

2/5PMYO SINAV SONUCU AÇIKLANDI

PMYO SINAV SONUCU AÇIKLANDI!

PMYO sınav sonuçları için yapılan açıklama şu şekilde;

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

3/5PA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

PA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

4/5PMYO MÜLAKATI KAÇ PUANLA KAZANILIR

PMYO MÜLAKATI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

PMYO mülakatlarında adayların başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir. Polis Meslek Yüksekokuluna öğrenci kabul edilirken adayların fiziksel yeterlilik parkuru ve mülakat sonuçları esas alınır. Mülakat sonuçları Polis Meslek Yüksekokulu giriş puanına %50 oranında etki etmektedir. Okul giriş puanının kalan %25’lik kısmını ise belirlenen sınav puanı oluşturmaktadır.

5/52021 YILI PMYO EĞİTİMİNE SİLAHALTINDA BULUNMASI NEDENİYLE KAYIT YAPTIRAMAYAN ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

2021 YILI PMYO EĞİTİMİNE SİLAHALTINDA BULUNMASI NEDENİYLE KAYIT YAPTIRAMAYAN ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

2021 Yılı PMYO Giriş Sınavını kazanarak Polis Meslek Yüksekokulu eğitimi için PMYO Müdürlüklerine planlaması yapılan, ancak silahaltında bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar 2022 Yılı Polis Meslek Yüksekokulu eğitimine planlanmıştır.

Adaylara planlandıkları PMYO Müdürlükleri posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 
Tüm adaylara ilanen duyurulur.

SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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#PMYO#Polis Akademisi#Sınav Sonucu