Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Playstation 5 ne zaman çıkıyor?

Playstation 5 için uzun süredir beklenen detaylar, 11 Haziran akşamı gerçekleştirilen lansman gecesiyle ortaya çıktı. Oyun konsolu üretiminde dünya lideri konumunda bulunan Sony, Playstation 5 modeli için tamamıyla olamasa da bazı detayları açıkladı. Konsolun tasarımı konusunda henüz net bir yargıya varamayan Sony, Playstation 5 için tasarım konusunda değişikliğe gidebilecek. Peki, gecenin en çok merak edilen konularından birisi olan Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak ve piyasaya ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



PLAYSTATİON 5 (PS5) FİYATI VE ÖZELLİKLERİ



Playstation 5 Türkiye fiyatı ve konsolun ne zaman çıkacağı gibi detaylar, lansmanın yapıldığı gecenin ardından pek çok oyunseverin araştırdığı konu olmaya başladı. Playstation 5 Türkiye fiyatları ve konsolun özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Playstation 5 ne zaman çıkıyor ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.