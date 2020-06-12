Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Playstation 5 ne zaman çıkıyor?
Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği Playstation 5 görücüye çıktı. Sony yetkilileri tarafından yapılan etkinlikte, Playstation 5 özellikleri hakkında bazı tüyolar verildi. Ray Tracing özelliği ile oyunlarda daha fazla gerçekçilik sunması beklenen Playstation 5, beraberinde eklenebilen donanımlar ile de dikkat çekiyor. Yenilenen Dualshock oyun kontrolörü aracılığıyla oyun içi hassasiyetin daha iyi hissedilebileceği Playstation 5, Türkiye fiyatı ile gündemde yer alıyor. Peki, Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? Playstation 5 ne zaman çıkıyor? İşte, bu sorular hakkında bazı bilgiler
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Playstation 5 için uzun süredir beklenen detaylar, 11 Haziran akşamı gerçekleştirilen lansman gecesiyle ortaya çıktı. Oyun konsolu üretiminde dünya lideri konumunda bulunan Sony, Playstation 5 modeli için tamamıyla olamasa da bazı detayları açıkladı. Konsolun tasarımı konusunda henüz net bir yargıya varamayan Sony, Playstation 5 için tasarım konusunda değişikliğe gidebilecek. Peki, gecenin en çok merak edilen konularından birisi olan Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak ve piyasaya ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
PLAYSTATİON 5 (PS5) FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
Playstation 5 Türkiye fiyatı ve konsolun ne zaman çıkacağı gibi detaylar, lansmanın yapıldığı gecenin ardından pek çok oyunseverin araştırdığı konu olmaya başladı. Playstation 5 Türkiye fiyatları ve konsolun özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Playstation 5 ne zaman çıkıyor ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yayınlanan görüntülere bakıldığında iki farklı PS5 konsolunun geldiği görülüyor. Digital Edition olan sürümün en büyük farkı ise disk sürücü içermemesi ve bu sebeple sadece oyunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz.
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DualSense isimli oyun kontrolörü daha önce de paylaşılmıştı. Şimdi konsolun gövdesiyle bir araya geldiklerinde oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Önceki konsolların aksine dikey pozisyonda tasarlandığı görülen ürünün sadece beyaz ağırlıklı kasası bulunuyor.
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PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?
PlayStation 5'in fiyatının bir süre daha gizli tutulması bekleniyor. Dün gece konsolun oyunlarını ve tasarımını ilk kez görme fırsatı yakaladık ancak fiyat kısmında Ağustos ayını beklememiz gerekebilir. Tahmini fiyatın ise Avrupa'da 500 dolar bandında olması beklenirken, Türkiye'de kaç lira olacağı Ağustos ayında netlik kazanacak.
Ancak Amazon.co.uk'de PlayStation 5'in 599£'luk bir fiyatla listelendiği dikkat çekti. Ancak bu fiyatın Sony tarafından paylaşılmadığını söylemek gerekiyor.
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Sony, PS5'in görüntülerini paylaştığı etkinlikte Horizon: Forbidden West ve yeni Hitman oyunu dahil olmak üzere gelecek yıl oyunculara sunulacak bir dizi oyunu da ekrana getirdi.
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Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda.
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Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için planlar yaptığı iddia edilirken, her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi.
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Yeni konsolda PS 4 ve PS 4 Pro oyunlarına geriye dönük uyumluluk olacak. Grafik tarafında ise Ray Tracing desteği sadece ışıklarda değil gölgelerde, ses ve yansımalarda da kullanılacak.
PlayStation 5 3 boyutlu ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak.
İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz GPU mimarisi: Özel RDNA 2 Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit Bellek bant genişliği: 448 GB/sn Dahili depolama: 825 GB SSD IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış) Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu Harici depolama: USB HDD desteği Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü
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Playstation 5 özelliklerinin ilerleyen haftalarda detaylı olarak açıklanması bekleniyor.