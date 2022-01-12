PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Koronavirüs testi kimlere yapılacak? Bilim Kurulu'nda PCR testi kararı!

Hükümetten yapılan açıklamada ise, Covid-19’un 3 ana semptomu olan yüksek ateş, sürekli öksürük ve tat-koku duyusunun kaybolması halinde PCR testlerinin yapılmasına devam edileceği bildirildi.



Semptom gösteren kişiler, sağlık ve toplu taşıma çalışanları ve belirlenen diğer meslek gruplarındaki kişiler düzenli olarak PCR testi yaptırmaya devam edecek.