PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Koronavirüs testi kimlere yapılacak? Bilim Kurulu'nda PCR testi kararı!
PCR testi zorunluluğu ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nda son dakika karar alındı. İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini PCR testi zorunluluğunu ortadan kaldırmasının ardından Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs testi için yeni güncelleme yaptı. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere uygulanacağını belirtti. Koronavirüs belirtisi göstermeksizin aşı olmayanlar için istenen PRC testinin durumu da bu karar sondası gündeme geldi. Peki, PCR testi kimlere yapılacak? Koronavirüs test zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte, Bilim Kurulu'nda alınan PCR testi kararının ayrıntıları.
PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan gelen kararın ardından gündemde yer aldı. Covid-19 riskine karşı yapılan PCR testi için düzenleme yapıldı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, " Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır." dedi.
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?
Bilim Kurulu'nda alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadelerde bulundu;
Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.
Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.
İZOLASYON SÜRESİNDE GÜNCELLEME
Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.
İNGİLTERE'DEN PCR TESTİ KARARI
İngiltere’de artan Covid-19 vakaları sonrası yeni kurallar uygulamaya giriyor. Ülkede alınan yeni kararla birlikte, Covid-19 semptomu göstermeyen kişilerin PCR testi yaptırması gerekmeyecek.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin Covid-19’un yaygınlığını ve hızlı testlerin doğruluğunu yansıttığı belirtildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin Covid-19’un yaygınlığını ve hızlı testlerin doğruluğunu yansıttığı belirtildi.
Hükümetten yapılan açıklamada ise, Covid-19’un 3 ana semptomu olan yüksek ateş, sürekli öksürük ve tat-koku duyusunun kaybolması halinde PCR testlerinin yapılmasına devam edileceği bildirildi.
Semptom gösteren kişiler, sağlık ve toplu taşıma çalışanları ve belirlenen diğer meslek gruplarındaki kişiler düzenli olarak PCR testi yaptırmaya devam edecek.
Semptom gösteren kişiler, sağlık ve toplu taşıma çalışanları ve belirlenen diğer meslek gruplarındaki kişiler düzenli olarak PCR testi yaptırmaya devam edecek.