Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? Sokağa çıkma yasağında son durum! Gözler perşembe gününde!
Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı sorusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşme süresinde yeni dönemin başladığı 1 Haziran sonrası tüm gözler hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarihe çevrildi. Özellikle vaka sayılarının 5 bin seviyelerine düşmesi ile birlikle pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması için beklentiler arttı. 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alınması bekleniyor. Peki, Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? İşte, sokağa çıkma kısıtlamasında son durum.
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Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından takip edilirken, Kabine Toplantısı'nın tarihinde değişikliğe gidildi. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantının erkene çekilerek bu hafta 10 Haziran perşembe günü gerçekleşeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merak ettiği normalleşme için 21 Haziran'ı işaret göstermişti. Ancak hafta sonu uygulanan pazar günü sokağa çıkma yasağının biteceği tarih henüz belli olmadı. Tüm Türkiye Kabine Toplantısı ile alına yeni kararları öğrenecek.
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PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu toplan sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağının durumunun resmi açıklamalar ile netleşmesi ön görülüyor.
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YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?
AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.
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Erdoğan’ın, “Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği öğrenildi.