Pandemi nedir? Corona virüsü ile gündeme gelen pandemi ne demek? İstanbul pandemi haritası paylaşıldı
Pandemi ilan edilen Korona virüsü haritası vatandaşlarla paylaşıldı. Pandemi haritasında korona virüsünün yaygın olduğu illerde İstanbul Ankara İzmir Kocaeli Sakarya ve Zonguldak'taki vaka dağılımı görülebiliyor. Peki, pandemi nedir, Corona virüsü ile gündeme gelen pandemi ne demek? İstanbul pandemi haritasına göre korona virüsü en çok hangi İstanbul ilçelerinde görülüyor?
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1
Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılması nedeniyle pandemi olarak ilan edilen korona virüsüyle ilgili veriler gün gün paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan corona takip sitesi üzerinden pandemi haritası yayınlandı. Pandemi haritasında Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün. Peki pandemi nedir, pandemi haritasına göre hangi ilde kaç kişi hayatını kaybetti?
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Toplantıda illerdeki koronavirüs dağılımına ilişkin harita da yayımlandı. Haritalarda İstanbul Ankara İzmir Kocaeli Sakarya ve Zonguldak'taki koronavirüs dağılımı görülebiliyor. Haritalarda bu şehirlerin ilçelerindeki dağılım da görülüyor. Vaka sayısı yoğun olan illerin vaka dağılımı haritaları ile beraber Türkiye geneli vaka dağılım haritası da yayımlandı.
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PANDEMİ NEDİR?
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik; nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı, hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması ve hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması olmak üzere 3 şarta bağlıdır
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PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?
Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi kabul edilir.