PAEM mülakat tarihleri açıklandı! 6.Dönem amirlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
PAEM amirlik sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 6. Dönem ilk derece amirlik eğitimi fiziki yeterlilik ve mülakat/sözlü sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak PAEM fiziki yeterlilik ve mülakat sınavının yerleri e Devlet ekranından veya https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecek. Gözler şimdi mülakat tarihlerinde. İşte, E Devlet PA amirlik sınav yeri sorgulama ekranı ve sınav tarihi.
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PAEM 6. Dönem amirlik mülakat sınavı belgeleri için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, lisans mezunu polis memurları arasından İlk Derece Amirlik Eğitimi için yapılacak mülakatlar 16-25 Kasım 2021(21 Kasım 2021 hariç) tarihleri arasında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde yapılmıştı
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PAEM AMİRLİK SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55’inci maddesi ve Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, lisans mezunu polis memurları arasından İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne öğrenci alınacaktır.
Bu doğrultuda 16-25 Kasım 2021(21 Kasım 2021 hariç) tarihleri arasında Fiziki Yeterlilik ve Mülakat/Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmıştır.
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SINAV İTİRAZI SONUÇLARI AÇIKLANDI
6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınav Sonuç İtiraz Duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;
Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştur.
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Bu doğrultuda, Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan yazılı sınava ait sonuçlar 27.10.2021 tarihinde duyurulmuş olup, anılan sınava ait sınav sonuç itirazları Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilmiştir.