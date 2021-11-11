PAEM mülakat tarihleri açıklandı! 6.Dönem amirlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE? Bu doğrultuda 16-25 Kasım 2021(21 Kasım 2021 hariç) tarihleri arasında Fiziki Yeterlilik ve Mülakat/Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmıştır.