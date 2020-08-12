Özel kurslar ve dershaneler ne zaman açılacak? 2020 özel kursların açılış tarihi merak ediliyor
Özel kurslar ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışıyla ilgili Bilim Kurulu tavsiye kararlarını duyurdu. Selçuk yaptığı açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler özel kursların durumuna çevrildi. İşte, dershane ve özel kursların açılışıyla ilgili ayrıntılar.
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Okulların açılış tarihi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos tarihini işaret etti. Bakan Selçuk , Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." dedi. Özel okul ve devlet okullarının açılış tarihiyle ilgili yapılan açıklamalarla özel kursların durumu merak konusu oldu. Ancak Bakan Selçuk, özel kursların açılışıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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ÖZEL KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.
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Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." diye konuştu.
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Ancak Selçuk özel kurslar ve dershanelerin durumuna ayrıca değinmedi. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.