Özel kurslar ve dershaneler ne zaman açılacak? 2020 özel kursların açılış tarihi merak ediliyor

Okulların açılış tarihi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos tarihini işaret etti. Bakan Selçuk , Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." dedi. Özel okul ve devlet okullarının açılış tarihiyle ilgili yapılan açıklamalarla özel kursların durumu merak konusu oldu. Ancak Bakan Selçuk, özel kursların açılışıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.