Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Özel güvenlik alımı sınavı 21 Haziran’da düzenlendi. Sınava giren adaylar sorulara ve cevap anahtarına 23 Haziran’dan itibaren ulaşabiliyorlar. Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve detaylar…



ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgilere göre sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanması planlanılıyor.

Sınav sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir