Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama
Özel güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı 21 Haziran’da yapıldı. ÖGG sınav soruları ve cevapları 23 Haziran’da erişime açıldı. Doğrularını ve yanlışlarını hesaplayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…
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ÖGG sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Özel güvenlik alımı sınavı 21 Haziran’da düzenlendi. Sınava giren adaylar sorulara ve cevap anahtarına 23 Haziran’dan itibaren ulaşabiliyorlar. Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve detaylar…
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgilere göre sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir
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SINAV SONUCU İTİRAZI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar 13 Temmuz ve 17 Temmuz tarihleri aralığında sınav itirazlarını yapabilecekler. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.